Erzurum'da otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan çocuk 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Erzurum'un Palandöken ilçesinde otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan çocuk 2 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Erzurum'un Palandöken ilçesinde otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan çocuk 2 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Yunus Emre Mahallesi'nde 7 Nisan'da bisiklet sürerken, 1,79 promil alkollü olduğu iddia edilen Cüneyt B'nin kullandığı otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan Abdulbaki Alperen Cellat (10), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olayın ardından gözaltına alınan sürücü aynı gün sevk edildiği adliyede "Taksirle yaralama" ve "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından tutuklanmıştı.