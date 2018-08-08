Erzurum'da otomobil devrildi: 2 kişi öldü
Erzurum'un Palandöken ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.08 Ağustos 2018 Çarşamba 14:55
Muhammet Ali Tufançlı'nın kullandığı 25 AZ 181 plakalı otomobil, Yunusemre Mahallesi İbrahim Polat Caddesi'nde devrildi.
Kazada otomobildeki Sinan Aksakal, olay yerinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan sürücü Tufançlı da kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hayatını kaybeden iki kişinin cesedi Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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