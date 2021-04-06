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Eğitim Erzurum'da okullar tatil mi? Erzurum'da yüz yüze eğitim var mı?
Eğitim

Erzurum'da okullar tatil mi? Erzurum'da yüz yüze eğitim var mı?

Erzurum yüz yüze eğitim hangi sınıflarda? Orta riskli durumda çok yüksek riskli iller arasına geçen Erzurum'da yüz yüze eğitimle ilgili karar alındı. Peki, Erzurum'da okullar tatil mi? Erzurum yüz yüze eğitime ara mı verildi?

Yeniakit Publisher
2021-04-06 20:05:00 -
Erzurum'da okullar tatil mi? Erzurum'da yüz yüze eğitim var mı?

1 Mart'ta yerinde karar dönemi başladı. İller pek çok konuda kararlarını risk durumlarına göre vermeye başladı. Orta riskli iller arasından çok yüksek riskli duruma geçen Erzurum'da yüz yüze eğitimle ilgili karar verildi. Peki, Erzurum'da yüz yüze eğitime ara mı verildi?

Erzurum'da okullar tatil mi? Erzurum'da yüz yüze eğitim var mı?

Konu hakkında Erzurum Valiliğinden açıklama yapıldı. Gelinen aşamada kentte özellikle son bir haftada genç nüfustaki Kovid-19 vaka sayılarındaki yükseliş, eğitim ve öğretimde bir takım ek tedbirler alınmasının gerekli kılındığı bildirilen açıklamada, 7 Nisan itibarıyla alınan kararlar şöyle açıklandı:

- Okul öncesi eğitim kurumlarında ve özel eğitim okullarında tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecek.

- Birleştirilmiş sınıflı okullarda, kırsal mahalle ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecek.

- 8. ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik destekleme ve yetiştirme kurslarının salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze eğitime devam edecek, bu kurslarda görevli yönetici, öğretmen ve öğrencilerin hafta sonu kısıtlamalardan muaf tutulacak.

- İlkokullarda eğitimin 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim düzeninde devam edecek.

- Ortaokullarda 5, 6, 7. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek.

- Ortaokul 8. sınıflarda haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitime devam edilecek.

- Lise hazırlık, 9, 10, 11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek.

- 12. sınıfların seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16 ila 24 saat olarak yüz yüze eğitime devam edecek.

- Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulu ve sınıfları tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecek.

- Okullardaki sınav uygulamaları salgın tedbirleri çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek.

- Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecek.

Açıklamada, mülki idare amirlikleri ve ilgili kurumların uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için tedbir alacağına dikkat çekildi.

Çok yüksek riskli iller: Iğdır, Ardahan, Artvin, Rize, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat, Sivas, Amasya, Samsun, Sinop, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman, Mersin, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Erzincan, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Isparta.

Yüksek riskli iller: Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli ile Manisa.

Orta riskli iller: Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa.

Düşük riskli iller: Şırnak

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