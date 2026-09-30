Erzurum'da muhtemel eğitim süresi 17,31 yıla geriledi, kadınlar erkekleri geçti

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) muhtemel eğitim süresi verilerine göre Erzurum'da ilkokuldan yükseköğretime uzanan kademede kadınlar 2025 yılında erkekleri geride bıraktı. 2018'de erkekler lehine 2,26 yıl olan fark, 2025'te kadınlar lehine 0,07 yıla döndü.

İlkokul-yükseköğretim (ISCED 1-8) düzeyinde toplam muhtemel eğitim süresi 2018'de 18,77 yıldı. O yıl erkeklerde 19,88, kadınlarda 17,62 yıl kaydedilen değerler arasında erkekler lehine yaklaşık 2,26 yıllık fark oluştu.

Toplam süre 2019'da 18,94, 2020'de 19,29 yıla çıktı. Erkeklerde 20,34, kadınlarda 18,21 yıl olarak kaydedilen 2020 değerleri arasındaki fark bu dönemde de sürdü.

Süre 2021'de 18,99 yıla geriledi; 2022'de 18,62, 2023'te 18,19, 2024'te 17,77 yıl oldu. 2025'te toplam 17,31 yıla inen sürede erkekler 17,27, kadınlar 17,34 yılla kayda geçti.

İlkokul-ortaöğretimde süre 11,87 yıl

İlkokul-ortaöğretim (ISCED 1-3) düzeyinde Erzurum'da muhtemel eğitim süresi 2018'de 12,21 yıldı. 2019'da 12,25, 2020'de 12,49 yıla yükselen değer, 2021'de 12,37 yıla geriledikten sonra 2022'de 12,85 yıla çıktı. 2023'te 12,13, 2024'te 11,81 yıl kaydedilen süre 2025'te 11,87 yıla yükseldi.

Erkeklerde 11,89, kadınlarda 11,85 yıl olan 2025 değerleri birbirine oldukça yakın seyretti.

Okul öncesinde 2020'deki düşüşün ardından yükseliş

Okul öncesi eğitim (ISCED 0) düzeyinde muhtemel eğitim süresi 2018'de 0,99, 2019'da 0,97 yıldı. 2020'de 0,53 yıla gerileyen süre, 2021'de 1,39, 2022'de 1,52 yıla ulaştı. 2023'te 1,41, 2024'te 1,27 yıl olarak kaydedilen değer 2025'te 1,31 yıla yükseldi.

Erkeklerde 1,32, kadınlarda 1,30 yıl olan 2025 süreleri bu kademede de birbirine yakın gerçekleşti.

Cinsiyet eşitliği endeksi 1'in üzerine çıktı

Muhtemel eğitim süresine göre hesaplanan cinsiyet eşitliği endeksi de yıllara göre değişim gösterdi. Okul öncesi eğitimde 2018'de 0,99 olan endeks, 2019 ve 2020'de 0,96 seviyesindeydi. Sonraki yıllarda yükselen endeks 2023'te 1,01'e ulaştı, 2025'te ise 0,98 olarak kaydedildi.

İlkokul-ortaöğretim düzeyinde endeks 2018-2022 döneminde 0,96 ile 0,98 arasında kaldı. 2023'te 1,004'e çıkan değer, 2025'te 0,996 seviyesinde gerçekleşti.

İlkokul-yükseköğretim düzeyinde 2018'de 0,89 olan endeks yıllar içinde yükseldi; 2023'te 0,98'e çıkan, 2024'te 0,99'a yaklaşan değer 2025'te 1,004 olarak kaydedildi. Böylece bu eğitim kademesinde kadınların muhtemel eğitim süresi erkeklerin üzerine çıktı.