  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Erzurum'da mayıs ayında kardan adam yaptılar

Yeniakit Publisher
2020-05-10 19:01:29 -
Erzurum'da mayıs ayında kardan adam yaptılar

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Oltu ilçesinde vatandaşlar gece etkili olan yağışın ardından karın keyfini kardan adam yaparak çıkardı.

İlçenin Esenyamaç Mahallesi'nde gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sonrası mahalle beyaza büründü.

Kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreye ulaştığı mahallede yaşayanlardan Mehmet Yüce de karı fırsata çevirerek kardan adam yaptı.

Yüce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mayıs ayında ilk kez kar yağdığını gördüğünü belirterek, ''Mayıs ayında kardan adam yapmak benim için unutulmaz bir anı oldu." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı