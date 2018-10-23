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Erzurum'da lapa lapa kar ve tipi etkili oldu

Yüksek kesimlerine lapa lapa kar yağdı. Zeminin beyaz örtüyle kaplandığı Palandöken-Tekman yolunda kar ve oluşan tipi kışı yaşattı.

23 Ekim 2018 Salı 14:01
Erzurum'da lapa lapa kar ve tipi etkili oldu

Türkiye'nin önemli kayak merkezilerinden Erzurum'daki Palandöken Dağının zirvesi olarak bilinen Ejder Tepesi'ne mevsimin ilk karı düştü. Bugün hava sıcaklığının 3 dereceye düştüğü kent merkezine yağmur, yüksek kesimlere ise kar yağdı. En düşük hava sıcaklığının 1 derece hissedildiği sabah saatlerinde ise Palandöken Dağının deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Ejder Tepesi'nin zirvesi beyaza büründü. Palandöken Dağının arka kısmında yer alan Tekman yolunda ise adeta kara kış yaşandı. Kar kalınlığının bazı kesimlerde 5 santimetreye ulaştığı güzergahta sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Kış aylarını aratmayan manzaranın yaşandığı güzergah İHA ekibi tarafından drone ile havadan görüntülendi. Öte yandan meteoroloji yetkilileri don ve buzlanma olaylarına karşı sürücüleri uyardı. 

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 14:01
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