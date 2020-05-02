  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Erzurum'da kurallara uymayan petrol istasyonu ve 2 vatandaşa ceza

Yeniakit Publisher
2020-05-02 21:20:12 -
Erzurum'da kurallara uymayan petrol istasyonu ve 2 vatandaşa ceza

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Oltu ilçesinde nöbetçi olmadığı halde satış yaptığı tespit edilen bir petrol istasyonuna ve iki vatandaşa para cezası uygulandı.

İlçede denetim yapan Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapmasında denetimlerine devam ediyor.

Denetimler kapsamında ilçedeki bir petrol istasyonunda aracın yakıt aldığını gören ekipler, nöbetçi olmadığı halde satış yapan işletmeye 3 bin 150 lira idari para cezası uyguladı.

Öte yandan ilçede denetimlerini sürdüren Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ise 2 vatandaşın keyfi olarak dışarı çıktığını tespit etti. Her iki vatandaşa 3 bin 150 lira para cezası verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı