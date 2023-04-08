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Yaşam Erzurum’da kış geri geldi
Yaşam

Erzurum’da kış geri geldi

Yeniakit Publisher
2023-04-08 15:45:00 -

Erzurum nisan ayında adeta beyaza büründü.

Erzurum’da dün gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışı kent merkezinin yeniden beyaz örtüyle kaplanmasına neden oldu.

Kurak geçen kış mevsiminin ardından Mart ve Nisan ayında etkili olan kar yağışı çiftçileri sevindirdi.

Erzurum’da sahur vaktinden itibaren başlayan kar yağışı sabahın ilk ışıklarına kadar aralıksız devam etti. Kent merkeze uzun bir aranın ardından yeniden beyaz örtüyle kaplanırken, Erzurumlular Nisan ayında yağan karın bereket olduğunu dile getirdiler.

Çağrı Turbil; “Erzurum yine eski günlerindeki gibi. Nisan ayında başka şehirlerde yağmur yağarken burada kar yağar. Erzurum yine güzel görüntüsüne büründü, yine beyaz gelinliğini giyindi. Böyle iyi bizim için sorun yok bu kar bize su olarak döneceği için güzelde oldu, bereketli oldu, ramazanın bereketi” dedi.

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