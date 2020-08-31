  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Erzurum'da kaybolan 2,5 yaşındaki kız çocuğu arazide ölü bulundu
Aktüel

Erzurum'da kaybolan 2,5 yaşındaki kız çocuğu arazide ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-08-31 10:33:24 -
Erzurum'da kaybolan 2,5 yaşındaki kız çocuğu arazide ölü bulundu

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Horasan ilçesinde dün ailesiyle düğün için gittiği mahallede kaybolan 2,5 yaşındaki kız çocuğu, çoban tarafından ölü bulundu.

Kentteki bir okulda müdür yardımcısı olan babası Ebrar Bayrak ile dün Azap Mahallesi'nde katıldığı düğün sırasında kaybolan 2,5 yaşındaki Merve'nin bulunması için AFAD ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Mahallede oynarken kaybolan küçük kız, bir çoban tarafından yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Harran Deresi mevkisindeki arazide ölü bulundu.

Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri inceleme yaptı.

Soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ömer Vehbi Hatipoğlu'ndan Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama
Gündem

Ömer Vehbi Hatipoğlu'ndan Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama

Geçtiğimiz günlerde yeni tip koronavirüse yakalandığını açıklayan ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu’nun sağlık durumu ile ilgili son bilgiyi kardeş..
Bakan Akar'dan
Aktüel

Bakan Akar'dan "30 Ağustos" mesajı

"30 Ağustos Zafer Bayramı"nın 98. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Büyük bir coşkuyla kutladığ..
Murat Övüç önce tokatlandı sonra yalvardı
Gündem

Murat Övüç önce tokatlandı sonra yalvardı

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar nedeniyle birçok kesimin tepkisini çeken Murat Övüç, Marmaris'ta bir vatandaş tarafından dövüldü. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı