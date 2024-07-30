  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset AK Partili vekillerden TİP'li Sera Kadıgil'e soğuk duş
Siyaset

AK Partili vekillerden TİP'li Sera Kadıgil'e soğuk duş

Yeniakit Publisher
2024-07-30 08:51:00 - 2024-07-30 09:01:25
AK Partili vekillerden TİP'li Sera Kadıgil'e soğuk duş

AK Partili milletvekilleri, komisyon görüşmeleri sırasında evladını sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalması sonucu kaybeden anne Derya Pınar'ın üzerine yürüyen TİP'li Sera Kadıgil'in TBMM'de kürsüye çıkmasıyla salonu terk etti.

TBMM Genel Kurulu'nda, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeleri içeren 17 maddelik 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde 9'uncu madde görüşmeleri yapıldığı sırada TİP İstanbul milletvekili Sera Kadıgil söz aldı.

Kadıgil, konuşmak üzere kürsüye çıktığında AK Parti sıralarında bulunan milletvekilleri Genel Kurul salonunu terk etti.

Oturumda parti adına yalnızca AK Parti Grup Başkanvekilleri kaldı.

TİP'li Sera Kadıgil, komisyon görüşmeleri sırasında evladı Mahra'yı evladını sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalması sonucu kaybeden anne Derya Pınar'ın üzerine yürümüş ve komisyon başkanı Vahit Kirişci'nin önüne dosya fırlatmıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23