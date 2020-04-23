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Erzurum'da jandarmadan çocuklara pastalı 23 Nisan sürprizi

2020-04-23 20:09:20 -
Erzurum'da jandarmadan çocuklara pastalı 23 Nisan sürprizi

ERZURUM (AA) - Erzurum'da jandarma ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kırsal mahallelerdeki çocuklara pasta götürerek sürpriz yaptı.

Olur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evlerinden çıkamayan çocukları unutmadı.

Özellikle kırsal mahallere giden görevliler, kapıları tek tek çalarak 23 Nisan'ı buruk geçiren çocuklara pasta ve Türk bayraklı balonlar ile çeşitli hediyeler dağıttı.

Kendilerini asker selamıyla karşılayan çocuklara yakın ilgi gösteren görevliler, ebeveynlere de beraberlerinde götürdükleri Türk bayraklarını verdi.

Çocuklar da kendilerine pasta ve hediyeler getiren jandarma ekibine teşekkür etti.

Öte yandan Şenkaya ilçesi Akşar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Türk bayrakları ile donatılan araçlarıyla ilçe merkezi ile Akşar Mahallesi'nde tur atarak şarkılar seslendirdi.

Anonslarla 23 Nisan'ı kutlayan ekiplere vatandaşlar ve çocuklar da evlerinden Türk bayraklarını sallayarak karşılık verdi.

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