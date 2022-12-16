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Aktüel Erzurum’da iş yerine silahlı saldırı
Aktüel

Erzurum’da iş yerine silahlı saldırı

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda iş yeri sahibi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-16 22:10:00 -
Erzurum’da iş yerine silahlı saldırı

Edinilen bilgiye göre, Murat Paşa Mahallesi Vaniefendi caddesi üzerinde bulunan işyerine akşam saatlerinde pompalı tüfeklerle 3 kişi rastgele ateş açtı.

Saldırganlar olay yerinden kaçarken polis bölgede güvenlik tedbiri alarak şüpheli şahıslar üzerinde araştırmalarını yoğunlaştırdı.

Saldırıda iş yeri sahibi A.Ç seken saçmaların vücuduna isabet etmesi sonuç yaralanarak olay yerine gelen 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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