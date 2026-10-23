Erzurum’da ilk kez Dedem Korkut Şenliği düzenlenecek

TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, Dede Korkut Hikâyeleri hem Türkçemiz hem Türk milletinin tarihi, sosyo-kültürel hayatı için çok değerli metinler olduğunu söyleyerek bugün itibariyle elimize ulaşan 13 hikâyenin önemli bir kısmının Doğu Anadolu Bölgesi’nde, bilhassa Erzurum’da, Pasin Ovası’nda geçtiğinin altını çizdi.

"BİRÇOK TARİHİ OLAY ERZURUM’DA GEÇMİŞTİR"

TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş açıklamalarına şöyle devam etti: "Dede Korkut Hikâyaleri 11 ve 12. Asırda Anadolu’nun İslamlaşması dönemindeki Türklerin hayatını anlatan ve destansı özellikler taşıyan metinlerdir. Hikâyelerin tamamı Müslüman Türkleri anlatır. Bu hikâyelerin tamamı doğuda Nahçıvan, batıda Bayburt ve Trabzon, kuzeyde Ahıska ve Abhaza, merkezde ise Erzurum’da geçer. Ancak Dede Korkut’un kültür coğrafyasını halkımız genellikle Orta Asya (Türkistan) olduğunu sanır. Erzurum’da bile Dede Korkut hikâyelerinin merkezinde yaşadıklarını bilen çok az kişi vardır. Bayburt Dede Korkut Hikâyelerinde Erzurum kadar çok yoğun geçmese de yıllarca Bayburtlular Dede Korkut Şölenleri düzenlediler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa tertip edeceğimiz şölenle hikayelerdeki merkezi şehir olan Erzurum’un bu konuda pasif kalmasına bir son veriyoruz. Avnik Kalesi’nin Oğuzlar tarafından Rumlardan alınması, Pasin Ovası’nda Oğuzların oba kurması, Bamsı Beyrek’in Pasin Ovasında on beş yaşında isim almaya hak kazanması ve birçok tarihi olay Erzurum’da geçmiştir"

BÜYÜKŞEHİR ÜCRETSİZ ARAÇ SERVİSİ YAPACAK

Tarihi ipek yolu üzerinde bulunan Erzurum’da ticaret kervanlarına rastlandığını vurgulayan Ertaş, "Bunların güvenliğini Pasin Ovası’ndaki Oğuzlar sağlamaktadır. Kasım 2018’de UNESCO tarafından "UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi"ne alınan Dede Korkut hikâyeleri dilimiz, kültürümüz ve musikimiz açısından önemli bilgiler içermektedir. Tüm hemşehrilerimizi ve konuya ilgi duyan herkesi cumartesi günü, Erzurum şehir merkezine sadece 80 km uzaklıktaki Güzelhisar’a bekliyoruz. Dileyen kendi aracıyla gelir, dileyen Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin tahsis ettiği otobüslerle. Belediye otobüsleri cumartesi 11.00’de Cumhuriyet Caddesi’nde, Ulucami önünden hareket edecektir. Hem TDED Erzurum Şubesi hem bir Erzurumlu olarak, Erzurum’un kültür turizmi açısından çok değerli olan bu şenliğe sahip çıkan ve her türlü desteği veren Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen’e ve EBBB Kültür Daire Başkanı Ergün Engin Beye teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.