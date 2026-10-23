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Küçük İbo’da büyük değişim! Son hali herkesi şaşırttı

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Küçük İbo’da büyük değişim! Son hali herkesi şaşırttı

90'lı yılların unutulmaz çocuk yıldızı Küçük İbo, uzun süren sessizliğini bozarak yeniden kameralar karşısına çıktı.

#1
Foto - Küçük İbo’da büyük değişim! Son hali herkesi şaşırttı

Uzun zamandır gözlerden uzak bir yaşam sürdüren ünlü ismin son halini gören hayranları şaşkınlığını gizleyemedi.

#2
Foto - Küçük İbo’da büyük değişim! Son hali herkesi şaşırttı

Sosyal medyada hızla yayılan bu son görüntüler estetik yaptırdığı yönündeki iddiaları da beraberinde getirdi. İşte son hali...

#3
Foto - Küçük İbo’da büyük değişim! Son hali herkesi şaşırttı

Asıl adı Halil İbrahim Küçük olan sanatçı, henüz 12 yaşındayken çıkardığı albümle geniş bir şöhret yakalamıştı. İbrahim Tatlıses'in konserinde sahneye çıkması ise onun yaşamındaki en büyük dönüm noktası olmuş ve tüm hayatını kökten değiştirmişti.

#4
Foto - Küçük İbo’da büyük değişim! Son hali herkesi şaşırttı

Şimdi ise estetik yaptırdığı iddia edilen son haliyle yeniden gündeme geldi.

#5
Foto - Küçük İbo’da büyük değişim! Son hali herkesi şaşırttı

Kendi adını taşıyan Küçük İbo dizisinde başrol oynayarak 1997-2000 yılları arasında 4 sezon boyunca ekranlarda kaldı.

#6
Foto - Küçük İbo’da büyük değişim! Son hali herkesi şaşırttı

Şimdilerde gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Halil İbrahim Küçük'ün son halini görenler adeta şaşırdı kaldı. Küçük İbo estetik mi yaptırdı?

#7
Foto - Küçük İbo’da büyük değişim! Son hali herkesi şaşırttı

42 yaşındaki şarkıcının son hali sosyal medyada gündem olurken, özellikle yüz hatlarındaki değişim kullanıcıların dikkatinden kaçmadı.

#8
Foto - Küçük İbo’da büyük değişim! Son hali herkesi şaşırttı

Paylaşılan karelerdeki farklı görünüm üzerine çok sayıda yorum yapıldı. İbrahim Küçük rol aldığı 'Milyonluk Hurdacı' filminin galasında görüntülendi.

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