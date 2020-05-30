Erzurum’da husumetli aileler arasında silahlı çatışma! 5 ölü
Erzurum’da husumetli aileler arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken, güvenlik güçleri köyde geniş güvenlik önlemi aldı.
Erzurum'un Çat ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.
Köseler köyünde husumetli iki aile arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Kavgada, kurşunların isabet ettiği 5 kişi yaşamını yitirdi. Bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.
Güvenlik güçleri köyde geniş güvenlik önlemi aldı.