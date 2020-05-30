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Yerel

Erzurum’da husumetli aileler arasında silahlı çatışma! 5 ölü

Erzurum’da husumetli aileler arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken, güvenlik güçleri köyde geniş güvenlik önlemi aldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 14:01:00 - 2020-05-30 14:05:59
Erzurum’da husumetli aileler arasında silahlı çatışma! 5 ölü

Erzurum'un Çat ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

Köseler köyünde husumetli iki aile arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Kavgada, kurşunların isabet ettiği 5 kişi yaşamını yitirdi. Bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Güvenlik güçleri köyde geniş güvenlik önlemi aldı.

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