Erzurum’da Hüseyin Altın Bilgi Evi açıldı

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Bilgi evlerimizi; okuma salonu, kütüphane, kapalı otopark, taziye evi, kreş, spor salonları, üniversiteye hazırlık, atölyeler, mescid, eğitmen salonu, oturma ve dinlenme alanları ile sosyal donatılarla oluşturarak vatandaşlarımız her ihtiyacını gözettik” dedi. Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar da, Hüseyin Altın’ın Erzurum için önemli bir değer olduğunu söyledi. Sanatçının kızı Hilal Altın ise, “Babam Türkiye’nin ilk çocuk sanatçısıdır. Vefanın timsali Mehmet Sekmen Başkanımıza ailem adına şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.