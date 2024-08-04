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Kültür - Sanat Erzurum’da Hüseyin Altın Bilgi Evi açıldı
Kültür - Sanat

Erzurum’da Hüseyin Altın Bilgi Evi açıldı

Yeniakit Publisher
2024-08-04 16:22:00 -
Erzurum’da Hüseyin Altın Bilgi Evi açıldı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin Erzurumlu merhum sanatçının adını taşıyan Hüseyin Altın Bilgi Evi törenle hizmete girdi.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Bilgi evlerimizi; okuma salonu, kütüphane, kapalı otopark, taziye evi, kreş, spor salonları, üniversiteye hazırlık, atölyeler, mescid, eğitmen salonu, oturma ve dinlenme alanları ile sosyal donatılarla oluşturarak vatandaşlarımız her ihtiyacını gözettik” dedi. Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar da, Hüseyin Altın’ın Erzurum için önemli bir değer olduğunu söyledi. Sanatçının kızı Hilal Altın ise, “Babam Türkiye’nin ilk çocuk sanatçısıdır. Vefanın timsali Mehmet Sekmen Başkanımıza ailem adına şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

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