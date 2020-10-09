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Aktüel Erzurum'da hayırseverler tarafından yaptırılan ortaokul açıldı
Aktüel

Erzurum'da hayırseverler tarafından yaptırılan ortaokul açıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 19:27:28 -
Erzurum'da hayırseverler tarafından yaptırılan ortaokul açıldı

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Aşkale ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılan 8 derslikli Yıldız-Ünal Soyata Ortaokulu düzenlenen törenle açıldı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Kavurmaçukuru Mahallesi'nde hayırseverlerce yaptırılan okulun açılışı dolayısıyla düzenlenen törende, il genelinde 165 bin öğrenci ile yaklaşık 11 bin civarında öğretmen bulunduğunu söyledi.

Yapılan son atamalardan sonra il genelinde öğretmen açığının ortadan kalkacağını aktaran Memiş, "Devlet, mümkün olduğu eğitim, sağlık ve güvenlik gibi alanlarda her konuya yetişmeye çalışıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ve liderliğinde, bakanlarımızın da destekleriyle... Ama özellikle yapılan bu bağışları çok önemsiyoruz. Anadolu'nun ilk üniversitelerinden olduğu kabul edilen Çifte Minareli Medrese'nin burada kurulduğunu söylemek isterim." diye konuştu.

Çocukları milli ve manevi değerlere uygun bir şekilde yetiştirmek istediklerini belirten Memiş, bilime ve teknolojiye hükmeden nesilleri yetiştirmek istediklerini, buna bağlı olarak da il genelinde kodlama atölyeleri ve bilişim sınıfları oluşturduklarını söyledi.

World Human Relief Derneği Genel Başkanı, hayırsever Doç. Dr. Ayten Zara da yoksulluğu ve şiddeti önlemek için eğitime ciddi bir yatırım yapılmasını gerektiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"2001 yılından beri öğrencilerimizle birlikte çocukların ihmal ve istismarını önlemek için bölge bölge gezip vatandaşları bilinçlendiriyoruz. Aynı zamanda okula gönderilmeyen kız çocuklarının da ailelerini ikna çalışması yapıyoruz. Bu vesileyle okula kazandırdığımız kız çocuklarımız var. Bunun dışında da herkese ve her şeye uzak dağ köylerinde köy okulları yapıp bu okulları donatıyoruz. Bunlardan bir tanesi de şu an açılışını gerçekleştirdiğimiz okul."

Konuşmaların ardından açılışı yapılan okulu gezen Vali Memiş, hayırseverlere teşekkür belgesi ile plaket verdi.

Memiş ile Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, açılış sonrası okul bahçesinde çocuklarla voleybol oynadı.

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