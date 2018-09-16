Erzurum'da geleneksel rahvan at yarışları yapıldı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Yakutiye Belediyesinin desteğiyle düzenlenen şampiyona, çeşitli illerinden 46 binicinin katılımıyla Yakutiye ilçesinin Çiftlik Mahallesi'nde bulunan yerleşkede gerçekleştirildi.

Üçlü tay, dörtlü tay, küçük orta, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerindekiyarışlara katılan biniciler, belirlenen kurallar kapsamında dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Rahvan Binicilik Asbaşkanı Prof. Dr. Ziya Gökalp Ceylan, yaptığı açıklamada, Erzurum'un tarih boyunca kültürüne her zaman sahip çıktığını söyledi.

Rahvan At Yarışları Türkiye Şampiyonası'nın Erzurum ayağını gerçekleştirdiklerini belirten Ceylan, şampiyonaya Erzurum'un yanı sıra Aydın, Bitlis ve Mardin gibi Türkiye'nin çeşitli illerinden binicilerin katıldığını ifade etti.

Ceylan, şampiyonada 46 atın yarıştığını kaydederek, "Yarışlarda birincilik, ikincilik ve üçüncülük kazanan atlarımız Bursa'da 3 Kasım'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti." değerlendirmesinde bulundu.

Yarışlarda dereceye girenler atlar ve sahipleri şöyle:

Üçlü Tay:

1- Artist (Ramiz Romanoğlu)

Dörtlü Tay:

1- Vıuuro (Şehmuz Bakır)

2-Mirhan (Veysi Gerehan)

3-Aziz (Erdi Kaçmaz)

Küçük Orta:

1-Resi (İbrahim Arabul)

2-Gürcü (Hasan Yıldız)

3-Ruket (Refik Öz)

Büyük Orta:

1-Karayel (Yener Koçulu)

2-Başkan (Sefa Gül)

3-Kumandan (Osman Günaydın)

Başaltı:

1-Kadooğlu (Mehmet Dağlı)

2-Pullu (Ramiz Romanoğlu)

3-Hançer (Veysi Gerehan)

Baş:

1-Alabacak (M. Özkan Çelik)

2-Zülfikar (Mehmet Falay)

3-Cino (M.Emin Dönder)