Erzurum'da feci kaza: Tırla çarpışan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti
Erzurum-Tortum kara yolunda meydana gelen korkunç kazada, yabancı plakalı tır ile SUV tipi bir araç kafa kafaya çarpıştı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan 4 kişi, ekiplerin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde can verdi.
Erzurum’da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası yürekleri dağladı. Şehirlerarası yolda seyir halindeki bir SUV araç, sürücüsü henüz belirlenemeyen yabancı plakalı dev bir tırla çarpışarak metal yığınına döndü.
Kazanın şiddetiyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, Erzurum protokolü de olay yerine giderek incelemelerde bulundu.
Erzurum-Tortum kara yolu Akdağ Mahallesi mevkisinde, Ramazan Katılmış idaresindeki SUV tipi araç, sürücüsü belirlenemeyen yabancı plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri; sürücü ile Nurtekin A, Erdem Ö. ve İbrahim Ö'nün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Araçta sıkışanlar itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Kaza yerine gelen İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Uğurlu, ekiplerden bilgi aldı.
