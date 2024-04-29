  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den Süleymaniye açıklaması!

Türk silahı Sarsılmaz ABD’de polis silahı oldu! Amerikalılar SOCOM tabanca modelini satın aldı! Kritik detayı

ABD'den İsrail açıklaması! 'Bize güvence verdiler'

'Anlaşmalı fiyat' tekelinin önüne geçilecek! Soyguna ağır ceza geliyor

BAE'den beklenmedik çok konuşulacak çıkış: Dünya lideri olmaya hazırlanıyor... Dikkat çeken hamlesi, o sözler

Gazze konusunda samimi iseniz bunlara hiçbir lafınız yok mu?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan yeni anayasa açıklaması! İlk 3 madde değişecek mi?

Bakan Bayraktar'dan doğal gaz açıklaması! Dikkat çeken ABD ayrıntısı

Bölgeden petrol fışkırıyor! Petrolde ve gaz keşiflerinde: Türkiye'nin kara keşfi en önemli oldu!

Ateşkes sağlanacak mı? Hamas heyetinden flaş hamle
Yaşam Erzurum'da feci kaza
Yaşam

Erzurum'da feci kaza

Yeniakit Publisher
2024-04-29 02:13:00 -
Erzurum'da feci kaza

Erzurum'un Narman ilçesinde takla atan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Erzurum'un Narman ilçesinde Yusuf Koç idaresindeki otomobil, Narman-Tortum kara yolunda kontrolden çıkarak takla attı. Araç, yaklaşık 100 metrelik mesafeden tali yola düştü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araçtaki Güven Külekçi ve Veysel Koç'un kaza yerinde öldüğünü belirledi.

Sürücü Koç da ambulansla hastaneye sevk edildiği esnada hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralanan E.K. ile B.K. sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hastanede tedavi altına alınan yaralılarının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23