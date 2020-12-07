Erzurum'da eski kocasının öldürdüğü kadın ile iki kızının cenazeleri yarın toprağa verilecek

ERZURUM (AA) - Erzurum'da eski kocasının tabancayla öldürdüğü kadın ile iki kızının cenazeleri yakınlarına teslim edildi.

Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda otopsileri yapılan Gülçin K. (50) ile kızları Cansu A. (17) ve Burçin A'nın (24) cenazelerini yakınları teslim aldı, cenaze aracıyla asri mezarlığa götürdü.

Morga konulan cenazelerin yarın Abdurrahman Gazi Mezarlığında defnedileceği kaydedildi.

Katil zanlısı R.A'nın, Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesindeki tedavisi ise sürüyor.



Bu arada öldürülen Gülçin K'nin akrabası Sebahattin Kavaklı, AA muhabirine açıklama yaptı.



Gülçin K'ye ölen babasının kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılan evinden bir miktar para kaldığını belirten Kavaklı, "R.A. ile Gülçin K. arasında bu nedenle tartışma çıkmış. Gülçin'in hesabına 5 bin lira yatıyor. R.A, bu parayı istiyor. O da 'Vermem' demiş. Bu şekilde tartışıyorlar, sonra silahı çekip öldürmüş. Zaten karısını her zaman dövüp işkence ediyordu." dedi.

- Olayın geçmişi

Merkez Yakutiye ilçesi Hilalkent semti Kurtuluş Mahallesi Fabrikaönü Sokak'taki eski eşinin evine dün giderek çocuklarıyla görüşmek isteyen R.A. (43) çıkan tartışmada tabanca ile ateş açtı. Eski eşi Gülçin K. ile evdeki çocukları Cansu A. (17) ile Burçin A'yı (24) öldüren R.A. kaçtı.



Kıstırıldığı Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki Topdağ Caddesi'nde, polislerin ikazına aldırmayan R.A, tabancayı başına dayadı. Tabancayı tuttutuğu sağ elinin tetik parmağından ve karın boşluğundan özel harekat polisinin vurarak etkisiz hale getirdiği R.A, yaralı yakalandı.



"Darp", "tehdit", "aile içi şiddet" ve benzeri 26 suçtan kaydının bulunduğu anlaşılan R.A. ambulansla Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



R.A. ile eski eşi Gülçin K'nin diğer erkek çocukları E.C.A. (16) ile F.A'nın (14) ekmek almaya gittikleri, olay sırasında evde bulunmadıkları için saldırıdan kurtuldukları belirtildi.