Erzurum’da doktorlar bağırsaktan mide yaptı

Erzurum’da yutkunma şikayetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrenen Neşe Çınar’a, kalın bağırsağından mide yapıldı.

Kars’ta yaşayan50 yaşında ki Erzurumlu Neşe Çınar , 3 yıl önce yutkunma şikayetiyle Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (BEAH) görevli Cerrahi Onkoloji Uzmanı Dr. Mehmet HamdiSakarya’ya başvurdu. Yapılan tahlil ve tetkik sonucu yemek borusu kanseri tespit edilen, Çınar’a,doktorlar tarafından yapılan ilk ameliyatta kanserli yemek borusu alınarak midesinden yemek borusu yapıldı.

Operasyon sonrası taburcu edilen Çınar, yaklaşık bir ay önce yeniden midesindeki rahatsızlık nedeniyle Dr. Sakarya’ya müracaat etti. Tetkiklerde bu kez midesinde kanser olduğu belirlenen Çınar’a, Sakarya tarafından ikinci kez yapılan ameliyatta mide ve yemek borusu alındı, kalın bağırsak kullanılarak yeniden mide ve yemek borusu yapıldı.

Neşe Çınar da 3 yıl önce yutkunmada çok zorluk çektiğini ve 12 yıllık şeker hastası olduğunu anlatarak, "İlk ameliyattan 3 yıl sonra midemde de kanser çıkınca tekrar doktoruma geldim. Hamdi hocamdan Allah razı olsun, çok ilgilendi ve yaptığı başarılı ameliyatla tamamen sağlığıma kavuştum. Doktorum sayesinde kanserden 12 yıllık şeker hastalığımdan kurtuldum. Artık yemem içmem düzeldi, hiçbir sorunum kalmadı." dedi.