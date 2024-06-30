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Yerel Erzurum'da doktora saldırı! Güvenlik görevlisi bıçakla yaralandı
Yerel

Erzurum'da doktora saldırı! Güvenlik görevlisi bıçakla yaralandı

Yeniakit Publisher
2024-06-30 20:13:00 -
Erzurum'da doktora saldırı! Güvenlik görevlisi bıçakla yaralandı

Erzurum'da doktorlara saldıran hasta yakınını uzaklaştırmaya çalışan güvenlik görevlisi, bıçakla elinden yaralandı.

Erzurum'da doktorlara saldıran hasta yakınını uzaklaştırmaya çalışan güvenlik görevlisi, bıçakla elinden yaralandı.

Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde görevli, üniversitenin tıp fakültesi son sınıf öğrencisi intern doktor Muhammed Enes Aktepe, tedavi için annesini servise getiren A.T.'ye, annesine solunum için nazal oksijen kanülü takılması gerektiğini söyledi.
Aktepe, A.T'ye annesini muayene için hazırlamasını söylediğinde aralarında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine servisteki diğer doktorlar ve güvenlik görevlileri araya girdi.

Doktorlara da saldırı girişiminde bulunan A.T. güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle hastaneden uzaklaştırılmaya çalışıldı.

Bu esnada güvenlik görevlisi Muhammed Kaya, elinden bıçakla yaralandı. Hastane polisinin yardımıyla etkisiz hale getirilen A.T. gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Tartışma anı ve A.T'nin servisten çıkarılma anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır, AA muhabirine, sağlık çalışanlarının saldırıya uğramasından üzüntü duyduğunu söyledi.

Çakır, sağlıkçıların zor koşullarda hizmet verdiğini belirterek "Sağlıkçı arkadaşlarımız, hasta yakınının saldırısına uğradılar. Sağlıkçılar ve bu şehrin insanı adına çok üzgünüz çünkü burası tüm tatillerde hizmet veren, şehrimizin önemli sağlık birimlerinden birisi. Burada böyle üzücü olayın yaşanması tüm sağlık hizmetlerini derinden etkiler. Arkadaşlarımız sabahtan beri çok demoralize şekilde yine de tüm hastalara ellerinden geldikçe hizmet ediyor." dedi.

Olayın hasta yakını tarafından gerçekleştirildiğini anlatan Çakır, "İntern arkadaşımıza önce küfürle başlayan daha sonra artan ekibimize sözlü saldırıyla devam eden süreçte maalesef hasta yakını bıçak çekti. İntern arkadaşımızı korumaya çalışan güvenlik görevlimiz yaralanmıştır. Önemli hizmet aldıkları insanlara bu şekilde saldıran tüm insanları kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Saldırıya uğrayan intern doktor Aktepe de hasta yakınının tepkisiyle karşılaştığını dile getirerek şöyle devam etti:

"Dün mezuniyetim vardı, bugün resmi olarak internliğimin son günü. Acil serviste son günümün hevesiyle dostça yaklaştığım bir hasta yakınının tepkisiyle karşılaştım. Bu genel olarak tüm ülkenin, milletimizin ve sağlıkçıların kanayan yarası. Hepimiz için gerçekten zor, keşke olmasa biz de mesleğimizi daha sağlıklı koşullarda daha iyi şekilde yapabilsek. Böyle sorunlar oldukça bizim psikolojik olarak mesleğe olan bağımızı yaralıyor. Çalışma şevkimizi kırıyor, üzülüyoruz."

Saldırı sonrası bıçakla elinden yaralanan güvenlik görevlisi Kaya ise bağrışma sesini duyar duymaz kırmızı alana koştuğunu ve görevini yapmaya çalıştığını anlatarak "Kırmızı alanda bağrışma sesi duyduk. Olay yerine koştuğumuzda hasta yakını ile doktor arasında sözlü tartışma vardı. Doktor hasta yakınını dışarıya çıkarmamızı istedi. Biz de şahsı diğer güvenlik arkadaşlarla dışarıya çıkardık. Şahsı dışarıya çıkarırken içerideki doktorları tehdit ediyordu. Çıktıktan sonra şahsın yanında bekliyorduk tekrardan içeri girip olay çıkarmasın diye, o esnada diğer personellere sataşmaya başladı. Biz de şahsı biraz daha uzaklaştırmak istedik. Otoparka kadar şahsı götürdük, o doktorları tehdit etmeye devam ediyordu." diye konuştu.

Kaya, A.T'nin bıçak çekmesine müdahale etmeye çalışırken elinden yaralandığını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Şahsı tuttuğumuz esnada elini beline attı ve bıçak çıkardı. Bıçağı tam açarken eline müdahale ettim ve arkaya aldım, bıçağı vermemekte direndi. O arbede de bıçak açıldı ve elimden yaralandım. Şikayetçi oldum, darp raporu aldım geçici olarak 3 günlük iş göremez raporu verdiler. İntern arkadaşın son günüymüş sabah mesai öncesi onunla da helalleştik. Daha sonra böyle üzücü bir durum yaşadık."

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