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Aktüel

Erzurum’da çocukların paten ve bisiklet keyfi

Korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşım iki aydır evde kalan 0-14 yaş grubu çocuklar bugün ilk kez sokağa çıkarak oyun oynamanın keyfini yaşadılar.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 13:57:46 -
Erzurum’da çocukların paten ve bisiklet keyfi

Korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşım iki aydır evde kalan 0-14 yaş grubu çocuklar bugün ilk kez sokağa çıkarak oyun oynamanın keyfini yaşadılar.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 65 yaş ve üstü, 0-14 ve 14-20 yaş grubundakilere sokağa çıkma iznini açıklamasının ardından bugünde 0-14 yaş grubu çocuklar sokaktaydı.


Anne ve babalarıyla birlikte Erzurum’un tarihi Yakutiye meydanında paten kayıp bisiklet süren çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.

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