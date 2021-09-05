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Gündem Erzurum'da çıkan anız yangını söndürüldü
Gündem

Erzurum'da çıkan anız yangını söndürüldü

Erzurum'da Palandöken Dağı'ndaki anız yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-09-05 16:44:00 -
Erzurum'da çıkan anız yangını söndürüldü

Erzurum'un Palandöken Dağı yamaçlarında çıkan anız yangını, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü.

Palandöken Kayak Merkezi kuzey pistinin bulunduğu alandan duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, arazi şartları nedeniyle yangının başladığı yere çıkmakta zorluk yaşadı.

Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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