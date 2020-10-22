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Aktüel Erzurum'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Aktüel

Erzurum'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-22 00:45:35 -
Erzurum'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Oltu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Oltu Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Ballıca Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Ballıca Mahallesi'nin 14 gün süreyle karantina altına alınmasına, bu süre zarfında mahalleye tüm giriş ve çıkışların da yasaklanmasına karar verdi.

Karar doğrultusunda son dönemde mahalle sakinleriyle temas eden vatandaşların da İlçe Sağlık Müdürlüğüne başvurması istendi.

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