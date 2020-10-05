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Aktüel Erzurum'da bir kişi çok sayıda tarihi eser ile yakalandı
Aktüel

Erzurum'da bir kişi çok sayıda tarihi eser ile yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-05 13:13:40 -
Erzurum'da bir kişi çok sayıda tarihi eser ile yakalandı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da düzenlenen operasyonda bir kişi, çok sayıda tarihi eser ile yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçunu işlediği belirlenen bir kişinin Tortum ilçesindeki adresine operasyon düzenlendi.

Zanlının adresindeki aramalarda, 9 milimetre çapında 151 tabanca mermisi, Osmanlı dönemine ait 4 para, tarihi eser olduğu değerlendirilen 4 yüzük, 3 bıçak, 2 metal bilezik,1 metal aslan objesi, uç kısmında terazi bulunan 1 metal obje, kadın figürlü 1 metal obje, geyik figürlü 1 metal obje, 4 metal tarihi tava, 1 tarihi lamba, 4 küp ve testi, 2 Osmanlı tuğralı metal kaşık, 1 işlemeli vazo ve 1 metal matara ele geçirildi.

Şüpheli hakkında Tortum Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli işlemin sürdüğü belirtildi.

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