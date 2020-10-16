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Aktüel Erzurum’da bir kadının evinde ölü bulunmasına ilişkin bir kişi gözaltına alındı
Aktüel

Erzurum’da bir kadının evinde ölü bulunmasına ilişkin bir kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-16 18:23:30 -
Erzurum’da bir kadının evinde ölü bulunmasına ilişkin bir kişi gözaltına alındı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da bir kadının evinde ölü bulunmasıyla ilgili bir zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi’ndeki TOKİ Konutları'nda yaşayan Melek Bulut’un (73) dün gece evinde boğazı kesilmiş olarak bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Olayın ardından maktulün bazı yakınlarının ifadelerini alan ekipler, elde edilen deliller doğrultusunda olaya ilişkin bir kişiyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlının işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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