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Erzurum'da bir bina ile 6 ev Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-16 23:16:15 -
Erzurum'da bir bina ile 6 ev Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Oltu ilçesinde 7 kişide koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi üzerine bir bina ile 6 ev karantina altına alındı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde, 5 ayrı mahallede yaşayan 7 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Kaymakam Şenol Turan başkanlığında olağanüstü toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, bu kişilerin yaşadığı bir bina ile 6 evde karantina uygulanmasını kararlaştırdı.

Koronavirüs salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak ile sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla, bu alanlarda karantina uygulamasına hemen başlandı.

Kurul yetkilileri, karantina kararlarına uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca idari para cezası ile Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında adli işlem uygulanacağını bildirdi.

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