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Aktüel Erzurum'da Azerbaycan'a destek için "atlı ve bayraklı" yürüyüş düzenlendi
Aktüel

Erzurum'da Azerbaycan'a destek için "atlı ve bayraklı" yürüyüş düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-10-16 16:30:44 -
Erzurum'da Azerbaycan'a destek için "atlı ve bayraklı" yürüyüş düzenlendi

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, AK Parti İl Gençlik Kolları organizasyonuyla bir araya gelen grup, Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle Azerbaycan'a destek için atlı ve bayraklı yürüyüş yaptı.

Havuzbaşı Kent Meydanı'nda bir araya gelen grup, ellerine aldıkları Türk ve Azerbaycan bayrakları ile açtıkları pankartlar eşliğinde Ermenistan güçlerinin saldırılarına ve Azerbaycan topraklarını işgaline tepki göstermek için yürüdü.

Grubun, Cumhuriyet Caddesi istikametinden Ermenistan aleyhine tezahürat atarak yaptığı yürüyüş, tarihi Çifte Minareli Medrese önünde son buldu. Yeni Çeri kıyafeti giyen iki kişi de yürüyüşe cirit atlarıyla katıldı.

AK Parti Yakutiye Gençlik Kolları Başkanı Resul Parlak, burada grup adına yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarının insanlık dramı olduğunu söyledi.

Ermenistan'ın sivillerin yaşadığı yerde katliam yaptığını ifade eden Parlak, "Bu durum, olayın herhangi bir sınır ihlali ve çatışması değil, doğrudan Azerbaycan'a yönelik bilinçli bir taarruz olduğunu göstermektedir. Amaç, saldırgan ve zalimane bir yaklaşımla hem Yukarı Karabağ sorununun çözümüyle ilgili süreci tıkamak hem de bölgede yeni çatışma alanları ortaya çıkarmaktır." diye konuştu.

Parlak, uluslararası toplumun Ermenistan'ın saldırılarına ses çıkarmadığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Maalesef Avrupalı bazı ülkelerin Azerbaycanlı soydaşlarımızın ve Müslümanların katledilmesine göz yumarak dolaylı yoldan da çeşitli lojistik ve mühimmat desteğinde bulunup yangına körükle gitmekte olduğunu izlemekteyiz. Sanki işgalde bulunan Ermenistan değilmiş gibi algı yaratmak isteyen uluslararası toplumu vicdanlı ve adil olmaya davet ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın dik duruşu ve geçmişte yaşanan acı tecrübeler yerini umuda, kardeşliğe ve geleceğe olan inancın yeşermesine bırakmıştır. Azerbaycan devletinin ve halkının yanında olduğumuzu bütün dünyaya dadaşlar diyarı Erzurum'dan haykırıyoruz."

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