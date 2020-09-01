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Aktüel Erzurum'da aranan hükümlü Aydın'da yakalandı
Aktüel

Erzurum'da aranan hükümlü Aydın'da yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-01 23:01:12 -
Erzurum'da aranan hükümlü Aydın'da yakalandı

AYDIN (AA) - Erzurum'da 2 kişiyi kasten öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Aydın'ın Didim ilçesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2006'da 2 kişiyi kasten öldürme suçundan Erzurum Ağır Ceza Mahkemesince hakkında 36 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.G'nin bulunduğu adresi tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.G'yi yatağın altında saklanırken buldu.

M.G. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.


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