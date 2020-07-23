Erzurum'da açılan buz müzesine çocuklar ilgi gösteriyor

ERZURUM (AA) - Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde kurulan Ata Buz Müzesi, çocuklardan da ilgi görüyor.

Üniversite yerleşkesinde 15 Temmuz'da açılan, Türkiye'nin tek buz müzesi, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında hayata geçirilen müzeyi öğretmenleri eşliğinde ziyaret eden kreş öğrencileri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü temalı eserleri ilgiyle inceledi.

Gezide öğrencilere eşlik ederek eserleri tanıtan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bulut, okul öncesi dönemde sanat ve bilimle tanışmanın küçük beyinlerin gelişiminde çok büyük rol oynadığını söyledi.

Çocukların müze gezilerinde duyusal ve zihinsel olarak kendini birçok yönden geliştirdiğini ifade eden Bulut, şöyle konuştu:

"Hem şehrin kimliğine uygun eserlerin yer alacağı hem de zihinlerde daha çok yer edinecek sergilerin yapıldığı Ata Buz Müzesi'ni gezen minik ziyaretçilerimiz, ait olduğu kültürü öğrenirken, diğer kültürleri de tanıyor. Görebildiğinin ötesinde bir objeyle karşılaştığında merak duygusu ve hayal gücü güçleniyor. En önemlisi de gelişimin, değişimin kaçınılmaz olduğunu, öğrenmenin hayat boyu devam ettiğini kavramaya başlıyor."