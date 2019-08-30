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Erzurum'da 61,5 kilogram eroin ele geçirildi

30 Ağustos 2019 Cuma 18:47
Erzurum'da 61,5 kilogram eroin ele geçirildi

ERZURUM (AA) - Erzurum-Erzincan kara yolundaki Aşkale Uygulama Noktası'nda durdurulan minibüste 61,5 kilogram eroin ele geçirildi.

Batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, daha önce takibe aldıkları 27 yaşındaki M. T yönetimindeki 52 hm 013 plakalı minibüsü, Erzurum-Erzincan kara yolunda oluşturulan Aşkale Uygulama Noktasın'da durdurdu.

Narkotik dedektör köpeği "Dük"ün de kullanıldığı aramada, aracın içerisine gizlenmiş şekilde 61,5 kilogram eroin ele geçirildi.

Sürücü M.T gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 18:47
  1. Erzurum
  2. operasyon
  3. uyuşturucu
  4. yakalandı

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