Erzurum yerel seçim sonuclari 2019 | Erzurum ilçeleri yerel seçim sonuçları Cumhur İttifakı Millet İttifakı oy oranları

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Seçim 2019 Erzurum'da 2019 yerel seçim sonuçları için gözler sandıkta. 31 Mart akşamı Erzurum seçim sonuçları son durum merakla takip ediliyor. Cumhur İttifakı'nın ortak aday çıkardığı Erzurum'da CHP ve İYİ Parti kendi adaylarıyla yarışa girdi. 31 Mart yerel seçim sonuçları için son dakika seçim sonuçları canlı yayın yapan yeniakit, 2019 Erzurum seçm sonuçlarını an be an takip etmekte. Yerel seçim 2019 Erzurum AK Parti adayı Mehmet Sekmen'in o oranı, CHP, İYİ Parti adaylarının oy oranı ne? Erzurum’da hangi parti önde? CHP Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan aday Mehmet Sait Şimşek, HDP adayı ise Barış Kemaloğlu yarışmakta. Erzurum'da hangi parti ve aday önde, AK Parti MHP, CHP, İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi oy oranları ne durumda?

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31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için seçmenler sandık başında. 57 milyon seçmen yarın 194 bin 390 sandıkta tercihini ortaya koyacak. Bu seçimde sadece büyükşehir, il, ilçe, belde ve köyleri yönetecek isimler değil aynı zamanda Türkiye’nin bekası oylanacak. Bebek katili eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP seçimlere başta İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere pek çok il ve ilçelerde CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin (Millet ittifakı) adaylarını destekleme kararı verdi. Terör partisi HDP ise buna karşılık belediye meclis üyesi listelerinde Kandil’den gelen talimatlar doğrultusunda HDP/PKK'lı isimlere listelerde yer verdi. Millet ittifakının belediye meclis üyesi listelerinde CHP 229, Saadet Partisi 82, İYİ Parti ise terörle ilgili kaydı olan 29 ismi yer aldı. Bu ve bunun gibi tablolar kamuoyunun gözü önünde olmasına rağmen hem CHP, hem İYİ Parti hem de Saadet Partisi, HDP ile yapılan ittifakı kabul etmedi. İşte kirli ittifakların yapıldığı bir ortamda vatandaş sandık başına gitti.

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Erzurum ilçeleri yerel seçim sonuçları 2019 son dakika

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YSK Erzurum seçim sonuçları. AK Parti ve MHP 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı yaparak seçimlere giriyor. YSK Erzurum büyükşehir yerel seçim sonuçları 2019. Yine 2019 yerel seçimlerde CHP-İYİ Parti resmi HDP ise gayri resmi olarak da Millet İttifakıyla seçimlere girme kararı aldı. Belediye başkan adayları, il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri de bu ittifak çerçevesinde belirlendi. Hem Cumhur İttifakı hem de Millet ittifakı başta büyükşehirler olmak üzere pek çok il ve ilçede ortak belediye başkan adayı çıkardı. Bu illerin başında da Kayseri gelmekte.

Erzurum büyükşehir belediye başkan adayları 2019

AK Parti Erzurum Büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Sekmen (Cumhur İttifakı),

CHP Erzurum Büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Sait Şimşek

İYİ Parti Erzurum Büyükşehir belediye başkan adayı Mahmut Uykusuz

HDP Parti Erzurum Büyükşehir belediye başkan adayı Barış Kemaloğlu,

Saadet Partisi Erzurum Büyükşehir belediye başkan adayı Atik Ağdağ,

Vatan Partisi Erzurum Büyükşehir belediye başkan adayı Nedim Gültekin,

BTP Erzurum Büyükşehir belediye başkan adayı Ferit Aydemir oldu.

AK Parti Erzurum ilçe belediye başkan adayları

AK Parti Yakutiye Belediye Başkan Adayı Mahmut Uçar

AK Parti Palandöken belediye Başkan Adayı: Muhammed Sunar

AK Parti Aziziye belediye Başkan Adayı: Mahammet Cevdet Orhan

AK Parti Aşkale belediye Başkan Adayı: Ahmet Yaptırmıi

AK Parti Çat belediye Başkan Adayı: Melik Yaşar

AK Parti Hınıs belediye Başkan Adayı: Erdoğan Eren

AK Parti Horasan belediye Başkan Adayı: Abdulkadir Aydın

AK Parti İspir belediye Başkan Adayı: Ahmet Coşkun (İTTİFAK MHP)

AK Parti Karaçoban belediye Başkan Adayı: Sefat Gümüş

AK Parti Karayazı belediye Başkan Adayı: Sedat Karaduman

AK Parti Köprüköy belediye Başkan Adayı: Osman Belli

AK Parti Narman belediye Başkan Adayı: Burhanettin Eser

AK Parti Oltu belediye Başkan Adayı: Celal Çelebi

AK Parti Olur belediye Başkan Adayı: Tahsin Oktay

AK Parti Pasinler belediye Başkan Adayı: Ahmet Dlekli

AK Parti Pazaryolu belediye Başkan Adayı: İbrahim Şahin

AK Parti Şenkaya belediye Başkan Adayı: Yavuz Bedir

AK Parti Tekman belediye Başkan Adayı: Mustafa Engin

AK Parti Tortum belediye Başkan Adayı: Ömer Hancı

AK Parti Uzundere belediye Başkan Adayı: Hilmi Aktoprak (İTTİFAK MHP)

İYİ Parti Erzurum ilçe belediye başkan adayları

Erzurum Aşkale FEVZİ GÜRBÜZ

Erzurum Aziziye MURAT RESULOĞLU

Erzurum Hınıs NASIR AYDIN

Erzurum Horasan ABDULHATEM BASTEM

Erzurum Karaçoban NAZMİ İME

Erzurum Karayazı ALİ TAN

Erzurum Köprüköyü İBRAHİM HAKKI YAĞANOĞLU

Erzurum Narman ERAY AKPINAR

Erzurum Oltu RÜSTEM ÜSTÜN

Erzurum Olur ŞULE ÜLKÜ ÖZGÜL

Erzurum Palandöken FATMA CANAN UÇAR

Erzurum Pasinler BÜNYAMİN UCUN

Erzurum Pazaryolu MUHAMMED ÇELİK

Erzurum Tekman HAKAN ÇÜRÜK

Erzurum Tortum İKRAM KORKMAZ

Erzurum Uzundere BURHAN POLAT

Erzurum Yakutiye ALPER EMİNOĞLU

HDP Erzurum ilçe belediye başkan adayları

Tekman: Müzahit Karakuş/ Yanes Çelik

Hınıs: Nurcan Felekoğlu/ Bedir Fırat

Karayazı: Melike Göksu/ Burhanettin Şahin

Karaçoban: Remziye Sönmez/ Halit Oğun

BTP Erzurum ilçe belediye başkan adayları

Yakutiye Züleyha Demir

Palandöken Müşra PEKER

Aziziye Pınar Yanık

Aşkale Reşat GÜVEN

Çat Ömer Güler

Horasan Eyüp YILDIRIM

İspir Gökhan SEVER

Köprüköy Abdulsamet AKŞEN

Oltu Haydar ERGAN

Pasinler Alime BARUTÇU

Pazaryolu Tahsin COŞĞUN

Tortum Fahri KELEŞ

Karayazı Hasan DEMİR

Karaçoban Haydar MISIR

Tekman Nafiye Turan BEKTAŞ

Hınıs A.Kadir ŞAHİN

Uzundere Hakan CELAP

Olur A.Kadir BAYRAM

Şenkaya Ali Haydar KOCAOSMANOĞLU

Narman Havva DEĞİRMENCİOĞLU

Erzurum belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti adayı Mehmet Sekmen % 58

MHP adayı Kamil Aydın % 28

BDP adayı Cüneyt Laloğlu % 6

Aşkale belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 48

Bağımsız % 24

MHP % 20

Aziziye belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 66

MHP % 29

SP % 2

Çat belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 32

AK Parti % 28

MHP % 17

BBP % 11

BDP % 4

Horasan belediye seçim sonuçları 2014

SP % 44

AK Parti % 37

MHP % 14

İspir belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 52

MHP % 44

SP % 1

Oltu belediye seçim sonuçları

AK Parti % 60

MHP % 33

Pasinler belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 58

MHP % 36

SP % 3

Tortum belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 42

Bağımsız % 31

MHP % 14

BBP % 8

Partilerin oy pusulasındaki yerleri

Siyasi partilerin, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde kullanılacak birleşik oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi. Birleşik oy pusulasında Saadet Partisi 1'inci, Bağımsız Türkiye Partisi 2'nci, Türkiye Komünist Partisi 3'üncü, Vatan Partisi 4'üncü, Büyük Birlik Partisi 5'inci, HÜDAPAR 6'ıncı, CHP 7'nci, AK Parti 8'inci, Demokrat Parti 9'uncu, MHP 10'uncu, İYİ Parti 11'inci, HDP 12'nci, Demokratik Sol Parti 13'üncü sırada yer alacak.

Erzurum’da ne kadar seçmen var?

Yüksek Seçim Kurulu iller seçmen ve sandık sayılarını paylaştı. Erzurum’da 24 Haziran 2018 seçimlerinde toplam 493 bin 586 seçmenin 2 bin 181 sandıkta oy kullanmıştı. YSK verilerine göre, Erzurum’da en fazla seçmeni 116 bin 710 kişiyle Yakutiye ilçesi barındırıyor. Yakutiye’yi, 113 bin 170 seçmen ile Palandöken İlçesi izlemekte.

Büyükşehirdeki seçmenler neler için oy kullanacak?

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.