  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Erzurum ve Tunceli'de FETÖ'cü muvazzaf astsubaylara MİT destekli operasyon
Aktüel

Erzurum ve Tunceli'de FETÖ'cü muvazzaf astsubaylara MİT destekli operasyon

FETÖ/PDY'nin mahrem imamlarıyla irtibatları tespit edilen 2 muvazzaf subay tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-03 12:07:36 -
Erzurum ve Tunceli'de FETÖ'cü muvazzaf astsubaylara MİT destekli operasyon

ERZURUM (AA) - Erzurum ve Tunceli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) mensup sözde mahrem imamlarla aktif olarak görüşmeye devam ettiği belirlenen 2 muvazzaf subay, MİT destekli operasyonla yakalandı.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, mahrem askeri yapılanmada kripto haberleşme sistemi olarak belirledikleri sabit ve açık hatlar aracılığıyla örgütün mahrem imamlarıyla irtibatları tespit edilenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Erzurum MİT Bölge Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi koordinesinde 2 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, muvazzaf subaylar E.Ç. ve F.K. gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Merkel'den Türkiye açıklaması! Tarih verdi
Dünya

Merkel'den Türkiye açıklaması! Tarih verdi

Almanya Başbakanı Angela Merkel Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi sonrası yaptığı açıklamada, Vize serbestisi konusunda Türkiye ile Aralı..
Cephe hattında Putin’i sarsacak gelişme! Altınları bırakıp kaçtılar
Dünya

Cephe hattında Putin’i sarsacak gelişme! Altınları bırakıp kaçtılar

Cephe hattında büyük kayıplar veren Ermenistan, başlayan operasyonların ardından Karabağ'daki yatırımcıları da elinde kaçırdı. Rusya'nın öne..
Azerbaycan duyurdu! Ermeniler 5 günün sonunda öyle bir darbe yedi ki…
Dünya

Azerbaycan duyurdu! Ermeniler 5 günün sonunda öyle bir darbe yedi ki…

Azerbaycan Savunma Bakanlığı 6. gününü dolduran çatışmalarda Ermenistan ordusuna ait 1,2 milyar dolar değerindeki askeri teçhizat ve mühimma..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay