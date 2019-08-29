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Erzurum Valisi Okay Memiş, Horasan’da

Erzurum Valisi Okay Memiş, Horasan Kaymakamı Cüneyt Caner, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, ile birlikte Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın’ı makamında ziyaret etti.

29 Ağustos 2019 Perşembe 12:55
Erzurum Valisi Okay Memiş, Horasan’da

Erzurum Valisi Okay Memiş, Horasan Kaymakamı Cüneyt Caner, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, ile birlikte Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın’ı makamında ziyaret etti.


Burada İlçe hakkında Başkan Aydın’dan brifing alan Vali Memiş daha sonraHorasan ilçesinde yeni yapılan kaymakamlık binasını gezerek incelemelerde bulundu.


Yavuz Selim Caddesi üzerinde bulunan İlçe esnafını ziyaret eden Vali Memiş, vatandaşlarla uzun uzun sohbet etti. Vatandaşlara benden bir isteğiniz var mı? diye soran Vali Memiş’e İlçe halkı “İlçemizde huzur istiyoruz emniyettin tedbirlerini daha çok artırmasını ve ilçemizde bu tür olayların artık yaşanmamasını istiyoruz” diye isteklerini dile getirdiler.


Vali Memiş, “Devletimiz burada tüm imkanlarımız ile buradayız. Emniyetimiz jandarmamız gerekli tedbirlerimizi almış durumdayız. İlçemizin büyük bir ticari potansiyeli var. Horasan ilimize bağlı merkez ilçeler hariç en büyük ilçemiz. Ticari potansiyeli yüksek. Bizlerde İlçe kaymakamımız belediye başkanımız ile ilçemize ne kadar yatırım yapabilir ne kadar kalkındırabiliriz bunların hesaplarını yapacağız yapıyoruz. Güvenli bir İlçe büyük bir İlçe konumu itibari ile Horasan uluslar arasıgeçiş güzergahına bağlı tarihi geçmişe dayanan bir ilçemiz. Bizler ilçemizde artık asayişolayların yaşanmamasını umuyoruz bu güzel ilçemizi Erzurum’un en huzurlu ve güvenli bir ilçesi haline getireceğiz. Tabi bunu sizlerin de desteğiile hep birlikte yapacağız. Haftaya tekrar Horasan’a geleceğim sizlerle tekrar sohbet edeceğiz” diye konuştu.


Vali Memiş, ilçede bulunan çocuklara oyuncak dağıtarak ilçeden ayrıldı.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 12:55
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