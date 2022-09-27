Erzurum Valiliğinden deprem açıklaması

Erzurum Valiliği, Ardahan’da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ilde de hissedilmesi üzerine yapılan çalışmada olumsuz bir duruma rastlanılmadığını duyurdu.

Valilikten açıklama

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bugün saat 17.08 sularında AFAD verilerine göre Ardahan'ın Göle ilçesinde 5,0 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. İlimizde de hissedilen deprem sonrası, ekiplerimiz depremin hissedildiği bölgelerimize intikal ederek, tarama faaliyetlerine başlamıştır. An itibariyle can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmamaktadır.” denildi.