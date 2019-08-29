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Erzurum Türk Ocağı Başkanı Işık, Zafer Bayramının 97. yılını kutladı

Erzurum Türk Ocağı Başkanı Nizam Işık,30 Ağustos Zafer Bayramını 97.

29 Ağustos 2019 Perşembe 16:00
Erzurum Türk Ocağı Başkanı Işık, Zafer Bayramının 97. yılını kutladı

Erzurum Türk Ocağı Başkanı Nizam Işık,30 Ağustos Zafer Bayramını 97. Yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.


Açıklamasında Türk milletini esir etmek gayesiyle hareket eden itilaf devletlerinin, Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında türlü bahanelerle Anadolu’yu işgale başladığını, ordusu ve cephanesi elinden alınan Türk milletinin zor durumda bırakıldığını ifade eden Işık, Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 26 Ağustosta başlayıp 30 Ağustosta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesinin, dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihteki yerini aldığını, bu zaferle Türk’ün “ateşten bir imtihandan” alnının akıyla çıktığını belirtti.


Işık, yapılan tahkimatlar nedeniyle aylarca sürecek taarruzlarla aşılamayacak bir cephe oluşturduklarını düşünen işgalcilerin,cephenin birkaç gün içinde Türk askeri tarafından paramparça edildiğini görünce büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını ifade ederek bağımsızlık ve özgürlük yolunda komutanından erine, coşkun bir seli andıran Türk ordusunun 4 gün içinde dünyaya parmak ısırtan bir zafer kazandığına işaret etti.


30 Ağustos Zaferiyle, Türk’ü orta Asya’ya sürmek emeliyle Anadolu’yu işgal eden düşmanlara büyük bir ders verildiğini, bu zaferle Türk’ün Anadolu’daki varlığının ebediyen devam edeceğinin dünyaya haykırıldığını hatırlatan Işık, Türkiye Cumhuriyetinin temelinin bu zaferle sağlamlaştırıldığını belirtti.


Bu zaferde akan Türk kanının, bu cidalde verilen şehitlerin ruhlarının devletimizin, bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün ölümsüz koruyucuları olduğunu söyleyen Başkan Işık, “30 Ağustos Zafer Bayramının 97. Yıldönümünü kutlarken şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve şükranla yad ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 16:00
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