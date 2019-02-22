Erzurum Ticaret Borsası Borsada küçükbaş hayvan etinin kilogramı 31 ila 41 liradan satıldı

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı 31 ila 41 liradan işlem gördü. ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMA (TL) SATIŞ ŞEKLİ Et Büyükbaş KG 24,24

30,00 26,59 HMS Et Küçükbaş

KG 31,00

31,00 31,00 HMS Et Küçükbaş KG 32,00

41,00 37,02 HTS Kaşar Peyniri KG 24,44

24,44 24,44 HTS Civil Peyniri KG 16,67

16,67 16,67 HTS Yağlı Peynir KG 12,58 14,00 12,71 HTS HTS: Hazır Tüccar Satış HMS: Hazır Müstahsil Satış













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