Erzurum Ticaret Borsası
Borsada küçükbaş hayvan etinin kilogramı 31 ila 41 liradan satıldı22 Şubat 2019 Cuma 18:21
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı 31 ila 41 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|24,24
|30,00
|26,59
|HMS
|Et Küçükbaş
|KG
|31,00
|31,00
|31,00
|HMS
|Et Küçükbaş
|KG
|32,00
|41,00
|37,02
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|24,44
|24,44
|24,44
|HTS
|Civil Peyniri
|KG
|16,67
|16,67
|16,67
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|12,58
|14,00
|12,71
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
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