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Erzurum Ticaret Borsası

Borsada küçükbaş hayvan etinin kilogramı 31 ila 41 liradan satıldı

22 Şubat 2019 Cuma 18:21
Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı 31 ila 41 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 24,24
30,0026,59HMS
Et Küçükbaş
KG 31,00
31,0031,00HMS
Et Küçükbaş KG32,00
41,0037,02HTS
Kaşar PeyniriKG 24,44
24,44 24,44 HTS
Civil PeyniriKG 16,67
16,67 16,67 HTS
Yağlı PeynirKG12,58 14,0012,71HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış






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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 18:21
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