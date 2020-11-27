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Ekonomi Erzurum Ticaret Borsası
Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 47,79 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-11-27 17:03:46 -
Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 47,79 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg40,0052,0047,79HTS
Kaşar peyniriKg29,0029,0029,00HTS
TereyağıKg43,0043,0043,00HTS
YumurtaKg 0,75 0,75 0,75HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış

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