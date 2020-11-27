Erzurum Ticaret Borsası
Büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 47,79 liradan işlem gördü
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 47,79 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|40,00
|52,00
|47,79
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|29,00
|29,00
|29,00
|HTS
|Tereyağı
|Kg
|43,00
|43,00
|43,00
|HTS
|Yumurta
|Kg
|0,75
|0,75
|0,75
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış