  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Erzurum Ticaret Borsası
Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Tereyağının kilogramı ortalama 38,50 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-10-14 16:36:20 -
Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 38,50 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKg36,8046,3038,50HTSG
Kaşar PeyniriKg30,0036,6033,17 HTS
Civil peynirKg16,0022,8517,93HTSG
Yağlı PeynirKg14,5016,5615,29HTSG

HTS: Hazır Tüccar Satış

HTSG: Hazır Tüccar Satış Geç


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan, Ermenistan'ın beklemediği gelişmeyi duyurdu
Dünya

Azerbaycan, Ermenistan'ın beklemediği gelişmeyi duyurdu

Azerbaycan, sivilleri hedef almak için ateşlemeye hazır hale getirilen Ermenistan'a ait balistik füzelerin imha edildiğini açıkladı.
Darbe imalı tweete vatandaşlardan tepki
Gündem

Darbe imalı tweete vatandaşlardan tepki

Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım’ın darbe imalı 'ışıklar yanıyor' tweetine vatandaşlardan tepki yağdı. 15 Temmuz'da tankların altına y..
Külliye'den hadsizliğe sert tepki
Gündem

Külliye'den hadsizliğe sert tepki

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, AYM üyesi Engin Yıldırım'ın darbe imalı paylaşımına sert tepki gösterdi. Böyle bir tweetin hukuki b..
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay