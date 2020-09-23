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Ekonomi Erzurum Ticaret Borsası
Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Büyükbaş hayvan etinin kilogramı 48 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-09-23 16:34:41 -
Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 48 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg48,0048,0048,00HTS
TereyağıKg37,0044,0039,23HTS
Kaşar peyniriKg28,7530,0029,14HTS
Yağlı peynirKg14,3519,0016,21HTS
Kuru soğanKg1,755,502,07HTS
PatatesKg1,394,501,82HTS


HTS: Hazır Tüccar Satış

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