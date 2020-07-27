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Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 42,08 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-07-27 16:59:24 -
Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 42,08 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKg40,0042,4842,08HTS
Et KüçükbaşKg40,0040,0240,01HTS
Tavuk etiKg9,513,89 13,89 HTS
SakatatKg5,005,005,00HMS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

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