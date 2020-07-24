Erzurum Ticaret Borsası
Büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 35,76 liradan işlem gördü
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 35,76 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|kg
|35,00
|36,36
|35,76
|HMS
|Yağlı peynir
|kg
|20,00
|20,00
|20,00
|HTS
|Patates
|kg
|1,40
|4,00
|1,94
|HTS
|Kuru soğan
|kg
|0,70
|4,00
|1,16
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satış