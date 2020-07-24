  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 35,76 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-07-24 16:50:07 -
Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 35,76 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşkg35,0036,3635,76HMS
Yağlı peynirkg20,0020,00
20,00
HTS
Patateskg1,404,001,94HTS
Kuru soğankg0,70 4,001,16 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satış


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Symbol
Satılık 2015 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı