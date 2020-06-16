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Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Borsada büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 47,62 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-06-16 16:17:52 -
Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 47,62 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKG38,0048,0047,62HTS
Et küçükbaşKG38,00
38,00 38,00 HTS
Civil peynirKG 13,8923,1517,80HTS
Kuru fasulyeKG 13,0013,00 13,00 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı



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