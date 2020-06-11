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Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 30,10 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-06-11 16:54:27 -
Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 30,10 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaş kg28,5031,0030,10HTS
Patateskg1,393,002,31HTS
Kaşar peynirikg26,1226,12 26,12 HTS
Kuru soğankg1,753,002,06HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı



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