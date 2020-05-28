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Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Borsada büyükbaş hayvan etinin kilogramı en yüksek 63,90 liradan satıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-28 17:00:12 -
Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı en yüksek 63,90 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG28,0063,9033,53ESKS
Et KüçükbaşKG33,0033,0033,00HTS
PatatesKG2,003,502,98HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

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Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

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