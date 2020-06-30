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Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 40,84 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-06-30 16:24:53 -
Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 40,84 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKG 40,00 54,0040,84HTS
PatatesKG 1,952,50 1,96 HTS
Kuru soğanKG3,003,003,00HTS
Kaşar peyniriKG 25,80 25,80 25,80 HTS
Yağlı peynirKG 22,00 22,00 22,00 HTS


HTS: Hazır Tüccar Satışı

Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
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Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta

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