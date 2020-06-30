Erzurum Ticaret Borsası
Büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 40,84 liradan işlem gördü
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 40,84 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|KG
|40,00
|54,00
|40,84
|HTS
|Patates
|KG
|1,95
|2,50
|1,96
|HTS
|Kuru soğan
|KG
|3,00
|3,00
|3,00
|HTS
|Kaşar peyniri
|KG
|25,80
|25,80
|25,80
|HTS
|Yağlı peynir
|KG
|22,00
|22,00
|22,00
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı