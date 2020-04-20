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Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Borsada, civil peynirinin kilogramı ortalama 16,03 liradan işlem gördü

2020-04-20 17:35:38 -
Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) civil peynirinin kilogramı ortalama 16,03 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Civil peyniriKG 13,0716,2016,03HTS
Lor peyniriKG11,1222,0017,64HTS
Yağlı peynirKG 20,0020,00 20,00 HTS
Kaşar peyniriKG29,9729,97 29,97 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı


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