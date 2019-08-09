Erzurum Palandöken Malmeydanı 3. etep kentsel dönüşüm projesi 579 konut teslimat ne zaman? TOKİ Erzurum Palandöken Malmeydanı 3. Etap konutları anahter teslimi ne zaman? sorusu hak sahipleri tarafından merak edilmekte. Projede daire fiyatları 92.246 TL ile 103.642 TL arasında değişiyor. TOKİ Erzurum Palandöken Malmeydanı 3. Etap'ta 58,88 metrekarelik 102 adet daire satışa sunuluyor.

TOKİ Erzurum Palandöken Malmeydanı 3. Etap konutları anahter teslimi ne zaman? sorusu hak sahipleri tarafından merak edilmekte. Projede daire fiyatları 92.246 TL ile 103.642 TL arasında değişiyor. TOKİ Erzurum Palandöken Malmeydanı 3. Etap'ta 58,88 metrekarelik 102 adet daire satışa sunuluyor. Fiyatları 92.246 TL ile 103.642 TL arasında değişen daireler için kura çekilişi Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Salonu’nda yapılmıştı. Erzurum Palandöken Malmeydanı 3. etep kentsel dönüşüm projesi 579 konut teslim tarihine ilişkin TOKİ’den resmi bir açıklama yapılmadı.

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